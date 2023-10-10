Бывшая порноактриса Миа Халифа потеряла контракт с Playboy из-за поддержки ХАМАС

По ее информации, Playboy расторг контракт с Мией Халифой за ее комментарии по поводу продолжающегося конфликта между Израилем и ХАМАС. В электронном письме Playboy объявил, что разорвал отношения с Халифой, а также удалил ее канал со своей платформы для авторов. Журнал также сообщил, что, хотя Playboy поощряет свободу выражения мнений и конструктивные политические дебаты, он придерживается политики абсолютной нетерпимости к разжиганию ненависти, утверждает газета. "Сегодня мы пишем, чтобы сообщить вам о нашем решении прекратить отношения Playboy с Мией Халифой и удалить канал Playboy Мии с нашей платформы для авторов", - приводит отрывок из письма Business Today.