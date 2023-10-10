Выжившая на фестивале рассказала о нападении ХАМАС

Михаль Охана — одна из выживших после нападения боевиков ХАМАС на музыкальный фестиваль Nature Party, во время которого погибли минимум 260 человек. Девушка рассказала о том, как произошло нападение.

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До 06:00 все было спокойно, но вдруг организаторы выключили музыку, раздался звук сирены. Посетителя фестиваля, рассказала Охана, подумали, что это работает «Железный купол», но уже через несколько минут раздались выстрелы.

— Мы вышли из машины и бежали, пока не увидели множество раненых людей. Пытались спрятаться, а затем боевики начали стрелять. Полицейский, который был с нами, стал кричать: «Бегите скорее, иначе мы умрем», — поделилась Охана.

По словам 27-летней девушки, на фестивале погиб один из ее друзей. Сама она получила огнестрельные ранения и сейчас находится в больнице, передает «360».

Множество людей пострадали, погибли или были похищены, в частности, известно о пропаже 10 девушек — участниц музыкального фестиваля в Офакиме. С фестиваля электронной музыки Nature Party, который проходил недалеко от города, были украдены 10 женщин, среди них якобы есть две девушки с русскими именами: Елизавета Прудникова и Ольга Пильник.