Боррель: Евросоюз продолжит оказание финансовой помощи Палестине

Евросоюз продолжит переводить средства для оказания помощи Палестине. Об этом заявил сегодня глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, пишет ТАСС.

Такое заявление европейский дипломат сделал пресс-конференции в Омане, где он проводит переговоры со странами Персидского залива.

«Это уже было прояснено, но я хочу подчеркнуть, что Евросоюз не прекратит перевод средств для Палестинской автономии. Необходимо, чтобы оккупированные палестинские территории продолжали получать необходимую помощь», - подчеркнул он.

Ранее еврокомиссар Оливер Вархелли предупредил, что ЕС на фоне эскалации палестино-израильского конфликта приостанавливает все платежи в пользу палестинцев и пересматривает всю помощь. Позднее Боррель уточнил, что Еврокомиссия не будет приостанавливать текущие платежи, так как это «нанесло бы ущерб интересам ЕС в регионе».