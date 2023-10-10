Нетаньяху опубликовал кадры ударов по Газе и призвал продолжать

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху опубликовал новые кадры ударов израильских ВВС по сектору Газа, а также призвал Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжать удары «изо всех сил». Видео опубликовано на странице политике в социальной сети X.

На кадрах видно прямое попадание по одному из зданий, якобы используемых организацией ХАМАС в своих целях. После взрыва в воздух поднялся большой столб дыма, после чего становится ясно, что его фундамент и несущие опоры устояли.