Bild: скоро начнется самая жесткая фаза войны Израиля и Палестины

Самая жесткая фаза войны между Израилем и Палестиной начнется в тот момент, когда израильские военнослужащие зайдут в сектор Газа вместе с боевой техникой. Такое мнение высказал аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке.

«С заходом израильских военных и их техники в Газу может начаться самая жесткая фаза как для ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля — прим. URA.RU), так и для ХАМАС (правящее в секторе Газа движение — прим. URA.RU), а Египет и Израиль, возможно, в какой-то момент откроют границы, чтобы позволить уйти гражданским», — считает Репке, его мнение приводится в материале Bild.

Он также думает, что в Газу могут войти до 100 тысяч военных армии Израиля.

По словам Репке, за прошедшие дни войны израильская авиация уничтожила более 1700 целей в рамках подготовки к сухопутной операции. Командование ЦАХАЛ предупредило жителей Газы о том, что вскоре могут начаться бои и призвало их покинуть опасные зоны, заключили в материале.