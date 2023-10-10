Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает необходимым открытие гуманитарного коридора для осуществления "критически важных поставок" в Газу. Как заявил на брифинге в Женеве официальный представитель организации Тарик Яшаревич, имевшиеся в семи крупнейших больницах сектора Газа запасы необходимых материалов исчерпаны.

"ВОЗ призывает к прекращению насилия. Необходим гуманитарный коридор, чтобы обеспечить людей критически важными поставками. ВОЗ работает над этим вопросом с агентствами-партнерами", - сказал он.

Запасы необходимых материалов и средств, которые имелись в семи крупнейших больницах сектора Газа, на настоящий момент исчерпаны, отметил он. ВОЗ направит $1 млн на закупку медицинских средств, которых будет достаточно для лечения до 500 пациентов. Как отметил Яшаревич, по состоянию на 9 октября ВОЗ было известно о гибели в Газе шести медицинских работников. Четыре медика получили ранения. Во время атак пострадали восемь объектов здравоохранения и девять машин скорой помощи.

В свою очередь официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Ларке сообщил на брифинге, что "с субботы в Газе повреждения получили четыре школы". Свои дома покинули более 187,5 тыс. человек.

"Ожидается дальнейшее перемещение населения, поскольку боевые действия продолжаются", - констатировал он.

Власти Израиля сократили подачу электроэнергии в газу до 3-4 часов в день, продолжил Ларке. Единственной источником электроэнергии остается местная электростанция, которая "может остаться без топлива через несколько дней". Решение властей Израиля о прекращении подачи воды "затрагивает более 610 тыс. человек в Газе, и это приведет к серьезной нехватке питьевой воды".