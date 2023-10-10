В США скончался раздавший почти все свое состояние создатель Duty Free

Американский предприниматель Чак Фини, сколотивший состояние на магазинах Duty Free, скончался в возрасте 92 лет в понедельник, 9 октября. Об этом сообщил основанный им благотворительный фонд The Atlantic Philanthropies.

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Фини стал одним из первопроходцев в сфере беспошлинной торговли в аэропортах. В 1960 году он основал сеть магазинов Duty Free Shoppers, а уже 1988 году предприниматель впервые попал в список 400 самых богатых миллиардеров США по версии Forbes — тогда его состояние оценили в 1,3 млрд долларов. Спустя годы журнал сообщил, что ошибся в оценке капитала, ведь к тому времени предприниматель тайно перевел большую часть денег в благотворительный фонд.

Всего Фини заработал на магазинах беспошлинной торговли 7,5 млрд долларов. Разбогатев, бизнесмен стал сомневаться в своем праве владеть столь огромной суммой, в результате став одним из основоположников движения «Отдавать при жизни». Его целью было делать пожертвования при жизни, а не после смерти. Концепция в дальнейшем вдохновила миллиардеров Билла Гейтса и Уоррена Баффета, которые запустили инициативу Giving Pledge — она должна была убедить самых богатых людей в мире отдать половину своего состояния на благотворительность еще при жизни.