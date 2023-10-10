В США скончался раздавший почти все свое состояние создатель Duty Free
Американский предприниматель Чак Фини, сколотивший состояние на магазинах Duty Free, скончался в возрасте 92 лет в понедельник, 9 октября. Об этом сообщил основанный им благотворительный фонд The Atlantic Philanthropies.
Фини стал одним из первопроходцев в сфере беспошлинной торговли в аэропортах. В 1960 году он основал сеть магазинов Duty Free Shoppers, а уже 1988 году предприниматель впервые попал в список 400 самых богатых миллиардеров США по версии Forbes — тогда его состояние оценили в 1,3 млрд долларов. Спустя годы журнал сообщил, что ошибся в оценке капитала, ведь к тому времени предприниматель тайно перевел большую часть денег в благотворительный фонд.
Всего Фини заработал на магазинах беспошлинной торговли 7,5 млрд долларов. Разбогатев, бизнесмен стал сомневаться в своем праве владеть столь огромной суммой, в результате став одним из основоположников движения «Отдавать при жизни». Его целью было делать пожертвования при жизни, а не после смерти. Концепция в дальнейшем вдохновила миллиардеров Билла Гейтса и Уоррена Баффета, которые запустили инициативу Giving Pledge — она должна была убедить самых богатых людей в мире отдать половину своего состояния на благотворительность еще при жизни.
В 2012 году Фини рассказал, что из всего своего состояния оставил для себе лишь около 2 млн долларов на пенсию для себя и своей жены, а остальное передал в благотворительный фонд. В последние годы жизни у бизнесмена не было ни дома, ни машины — он и его вторая супруга жили в съемной трехкомнатной квартире в Сан-Франциско, ездили только на автобусах и летали экономклассом. Своей первой жене и пяти детям он отдал после развода семь домов.