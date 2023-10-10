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Армия обороны Израиля объявила о начале масштабной атаки на объекты ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля объявила о начале масштабной атаки на объекты ХАМАС в Газе.

Израильские самолеты нанесли удары по арсеналу и командному пункту в Газе - армия.