Армия обороны Израиля объявила о начале масштабной атаки на объекты ХАМАС в Газе.

В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыЕщёВ миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыАрмия обороны Израиля объявила о начале масштабной атаки на объекты ХАМАС в ГазеТАСС10 октября, 12:41Армия обороны Израиля объявила о начале масштабной атаки на объекты ХАМАС в Газе.Израильские самолеты нанесли удары по арсеналу и командному пункту в Газе - армия.В мире, Видео, Хамас, ЦАХАЛГлавные новостиБольше новостейТАСС: главные новостиПесков сообщил, что орден Кадырова был передан ПутинуПарфенов покинул пост главного тренера футбольного клуба "Родина"Зеленский отменил намеченное выступление в парламенте Румынии