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В США пригрозили Ирану войной на «заднем дворе аятоллы»

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Сенатор-республиканец Линдси Грэм пригрозил ударами США по Ирану после того, как палестинская группировка ХАМАС напала на Израиль, сообщает Newsweek. Грэм заявил, что единственный способ предотвратить дальнейшую эскалацию - это непосредственное вмешательство США с нанесением ударов по Ирану из-за его связей с ХАМАС.

Сенатор заявил, что Иран помог ХАМАС спланировать атаки на Израиль. Он предложил нанести удары по иранским нефтеперерабатывающим заводам в ответ на каждого американского или израильского заложника, убитого ХАМАС. Грэм также заявил, что нынешний конфликт представляет собой «лучшую возможность для Израиля уничтожить ХАМАС», и призвал «перенести войну на задний двор» аятоллы Али Хаменеи, верховного лидера Ирана.

«Россия может опередить США по росту ВВП вопреки санкциям»

Российская экономика оказалась гораздо более устойчивой, чем предполагали многие западные правительства, вводя суровые санкции, пишет The New York Times. Газета отмечает, что экономике России пришлось адаптироваться к драматическим изменениям с поразительной скоростью. ЕС, крупнейший торговый партнер страны, быстро разорвал экономические отношения, разрушив устоявшиеся цепочки поставок и надежные источники доходов Москвы, а США использовали свою финансовую мощь, чтобы заморозить российские активы на сотни миллиардов долларов и отрезать страну от мировой финансовой системы.

Девятнадцать месяцев спустя складывается «явно неоднозначная» экономическая картина, отмечает NYT. Москва нашла новых покупателей на свою нефть. Она быстрыми темпами вкачивает деньги в свою экономику для финансирования оборонного сектора. Общий объем производства, который, по оценкам российского Центробанка, вырастет на 2,5 процента в 2022 году, может превзойти темпы роста ЕС и, возможно, даже США. Однако экономист Банка Финляндии Лаура Соланко отмечает, что валовой внутренний продукт является довольно плохим показателем благосостояния страны, ведущей боевые действия. Она отметила, что «производство пуль увеличивает темпы роста страны, но не обязательно улучшает качество жизни».

«Поляки заплатят за помощь Украине своим уровнем жизни»

Общая сумма, которую полякам придется заплатить за «щедрую и бездумную» политику правительства по отношению к Украине, пока неизвестна. Долгое время Варшава оказывала помощь Киеву без раздумий, однако перед выборами риторика властей изменилась, пишет Myśl Polska.

Большая часть электората правящей партии «Право и справедливость» больше не желает вливать большие суммы денег в «бездонный колодец» Украины. На то, чтобы окупить траты Польши на помощь Киеву, вероятно, уйдут десятилетия, и уровень жизни поляков в ближайшее время ухудшится, подчеркивает издание.

«Си хочет многополярного мира, ускоряя разрыв с Западом»

The Guardian рассказала, что это лето было трудным для лидера Китая Си Цзиньпина. Он столкнулся со стихийными бедствиями, экономической неопределенностью и исчезновением сразу нескольких министров, что заставило наблюдателей по всему миру размышлять об их судьбе. Лучом света в темном царстве стал саммит БРИКС, на котором в блок были включены шесть новых стран, увеличив размер организации более чем вдвое. Благодаря новым членам БРИКС будет представлять почти половину населения мира.

Си уже давно призывал к расширению блока, чтобы усилить голос БРИКС на международной арене, и расширение происходит как раз в тот момент, когда Пекин пытается сохранить и расширить свое международное влияние перед лицом все более напряженных отношений с США. Внутренние проблемы Китая накапливаются, сопровождаясь замедлением экономического роста и высоким уровнем безработицы среди молодежи, а украинский кризис привел к ухудшению отношений Пекина с западными странами. Акцент Пекина на построении «многополярного мира» является громким призывом к развивающимся странам.

Главная надежда Пекина на влияние на Западе связана с его весом как экономической сверхдержавы и важного партнера в решении транснациональных проблем, таких как изменение климата. На «Глобальном Юге» Пекин продвигает альтернативный мировой порядок, идеологическая и экономическая привлекательность которого остается мощной.

«Это катастрофа для Израиля, но не новая Война Судного дня»

Тренд «Судный день» («Йом-кипур») появился в соцсетях всего через несколько минут после того, как Израиль был атакован ракетами ХАМАС. Вскоре «Йом-кипур» стало означать величайшую военную неудачу Израиля, также «Судный день» стал синоним самоуспокоенности, стратегической слепоты и национальной трагедии, пишет Аншель Пфеффер в своей статье для Haaretz.