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Зеленский отменил намеченное выступление в парламенте Румынии

Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в Румынию с официальным визитом, отменил намеченное выступление в парламенте. Об этом сообщило агентство Аджерпрес со ссылкой на источники в законодательном органе.

Зеленский отменил намеченное выступление в парламенте Румынии
© globallookpress.com

"Президент Украины Владимир Зеленский не выступит за пленарном заседании парламента с речью, запланированной на 17:00", - пишет агентство.

Ранее объединенные постоянные бюро палаты депутатов и сената приняли решение о переносе совместного заседания обеих палат парламента, намеченного на этот день, отмечает агентство.