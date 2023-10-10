Зеленский отменил намеченное выступление в парламенте Румынии
Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в Румынию с официальным визитом, отменил намеченное выступление в парламенте. Об этом сообщило агентство Аджерпрес со ссылкой на источники в законодательном органе.
"Президент Украины Владимир Зеленский не выступит за пленарном заседании парламента с речью, запланированной на 17:00", - пишет агентство.
Ранее объединенные постоянные бюро палаты депутатов и сената приняли решение о переносе совместного заседания обеих палат парламента, намеченного на этот день, отмечает агентство.