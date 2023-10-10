Мигранты вернутся на первую в Британии баржу-общежитие
Мигрантов вернут на первую в Великобритании баржу Bibby Stockholm после их временного выселения из-за опасной бактерии. Об этом сообщает Sky News.
Напомним, что биржа ранее была пришвартована специально для размещения там мигрантов. Отмечается, что их туда вернут уже на следующей неделе.
Размещение людей в таком месте стало резонансным. Споры усилились после обнаружения возбудителя «болезни легионеров» на борту баржи.
Власти Великобритании раньше заселяли мигрантов в отели. Они выделяли на это по £7 млн в день. Сейчас правительство ради экономии размещает беженцев на жилой барже.
Жилую баржу Bibby Stockholm построили в 1976 году. Она использовалась как общежитие для портовых рабочих. Всего британский МВД рассчитывает поселить там 500 мигрантов и просителей убежища.
Ранее The Guardian писало, что МВД Великобритании вернет детей мигрантов в отель, откуда уже похитили 136 детей.