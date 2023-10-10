Джон Кирби едва не расплакался, говоря о конфликте в Израиле
Представитель Белого дома, координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби чуть не заплакал, когда говорил о жертвах, погибших и пострадавших при атаке ХАМАС на Израиль. Кадры из эфира CNN, в котором участвовал Кирби, опубликовала репортер телеканала Наташа Бертран в своем аккаунте в соцсети X.
Ведущий Джейк Теппер спросил, что думает Кирби о кадрах из Израиля, на которых показаны захваченные в заложники дети, разрушения. Кирби с трудом смог говорить и чуть не заплакал.
«Очень тяжело смотреть на эти изображения, Джейк, и на человеческие жертвы. Это люди. Они члены семьи, они друзья, они любимые, двоюродные братья, сестры. Да, это сложно, и я извиняюсь», — заявил представитель Белого дома.
В ответ Теппер подчеркнул, что здесь не за что извиняться.
Напомним, что ранее Вашингтон заявлял, что в результате атаки ХАМАС на Израиль погибли 11 граждан США. Также в Белом доме не исключают, что в заложниках в Газе могут находиться американцы. При этом Кирби подчеркивал, что США не собирается отправлять в Израиль своих солдат.