Джон Кирби едва не расплакался, говоря о конфликте в Израиле

Представитель Белого дома, координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби чуть не заплакал, когда говорил о жертвах, погибших и пострадавших при атаке ХАМАС на Израиль. Кадры из эфира CNN, в котором участвовал Кирби, опубликовала репортер телеканала Наташа Бертран в своем аккаунте в соцсети X.

Ведущий Джейк Теппер спросил, что думает Кирби о кадрах из Израиля, на которых показаны захваченные в заложники дети, разрушения. Кирби с трудом смог говорить и чуть не заплакал.

«Очень тяжело смотреть на эти изображения, Джейк, и на человеческие жертвы. Это люди. Они члены семьи, они друзья, они любимые, двоюродные братья, сестры. Да, это сложно, и я извиняюсь», — заявил представитель Белого дома.

В ответ Теппер подчеркнул, что здесь не за что извиняться.