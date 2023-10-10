На Украине отправили в отставку начальника областного военкомата

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный уволил с должности начальника Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковника Дениса Чаюка. Об этом сообщило издание Zaxid.net со ссылкой на военкомат.

В настоящий момент истинные причины увольнения Чаюка не называются.

В СМИ выяснили, что занявший пост начальника Львовского областного военкомата месяц назад теперь переведен на должность заместителя командира одной из воинских частей.

Неизвестно, кто теперь займет пост главы Львовский облвоенкомата.

Чаюка назначили начальником военкомата 4 сентября. Таким образом он находится на новом пост чуть больше месяца.

17 августа на Украине был подписан указ об увольнении всех областных военкомов.

В сентябре правительство Украины уволило шестерых заместителей министра обороны. Сохранил свой пост только первый заместитель министра Александр Павлюк.

Также в начале осени Рада Украины проголосовала за нового министра обороны — экс-председателя Фонда госимущества Рустема Умерова.