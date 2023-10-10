В США предложили перенаправить все украинское финансирование Израилю
Из-за сложившейся ситуации на Ближнем Востоке необходимо перенаправить все финансовые средства, изначально предназначенные для Украины, Израилю. Об этом 10 октября в своем аккаунте в соцсетях написал сенатор Джош Хоули.
Утром 7 октября Израиль подвергся ракетным ударам, нанесенным из сектора Газа радикальным движением ХАМАС, а около 200-300 боевиков движения вторглось на территорию страны. В ответ Армия обороны Израиля начала в Газе операцию «Железные мечи». Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал стереть с лица земли сектор Газа и распорядился зачистить приграничные населенные пункты от боевиков.
«Все средства для Украины должны быть немедленно перенаправлены в Израиль», — написал Хоули.
Он добавил, что Израиль сейчас столкнулся с экзистенциальной угрозой.
Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии политолог Семен Багдасаров в интервью «Парламентской газете» накануне заявил, что Соединенные Штаты могут переключиться с Украины на Израиль для оказания ему военной помощи и поддержки. Он напомнил, что Израиль является союзником США на Ближнем Востоке, американцы уже послали туда авиационные группы.