В США предложили перенаправить все украинское финансирование Израилю

Из-за сложившейся ситуации на Ближнем Востоке необходимо перенаправить все финансовые средства, изначально предназначенные для Украины, Израилю. Об этом 10 октября в своем аккаунте в соцсетях написал сенатор Джош Хоули.

Утром 7 октября Израиль подвергся ракетным ударам, нанесенным из сектора Газа радикальным движением ХАМАС, а около 200-300 боевиков движения вторглось на территорию страны. В ответ Армия обороны Израиля начала в Газе операцию «Железные мечи». Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал стереть с лица земли сектор Газа и распорядился зачистить приграничные населенные пункты от боевиков.

«Все средства для Украины должны быть немедленно перенаправлены в Израиль», — написал Хоули.

Он добавил, что Израиль сейчас столкнулся с экзистенциальной угрозой.