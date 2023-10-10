В Словакии произошло самое сильное землетрясение за последние 80 лет
Заведующий отдела сейсмологии Академии наук Словакии Кристиан Чичай заявил, что накануне на востоке страны произошло землетрясение магнитудой 5. Как сообщает ТАСС, ученый подчеркнул, что оно само самым сильным в стране за последние 80 лет.
Подземные толчки зафиксировали вечером в понедельник, 9 октября. Эпицентр находился у города Прешов на востоке Словакии. В результате происшествия пострадал греко-католический храм в селе Пакостов — в здании возникли трещины. О других разрушениях и пострадавших не сообщается.
Землетрясение ощущалось не только на востоке Словакии, но также на северо-востоке Венгрии, юго-востоке Польши и в западных районах Украины. Там в помещениях раскачивались люстры и звенела посуда.
Напомним, что 7 октября мощное землетрясение магнитудой 6,2 произошло на западе Афганистана. Наиболее пострадавшим районом стала сельская территория в округе Герата. В результате происшествия погибли 2445 человек.