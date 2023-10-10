Блинкен удалил пост с призывом о прекращении огня между Израилем и ХАМАС

Госсекретарь США Энтони Блинкен удалил призыв о прекращении огня между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС со своей страницы в соцсети X (ранее Twitter). Об этом сообщила газета New York Post (NYT).

"Мы с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом провели дополнительную беседу по поводу террористических атак ХАМАС на Израиль. Я призвал Турцию добиваться прекращения огня и немедленного освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАС", - приводит издание текст удаленного сообщения.

По оценкам газеты, причиной его удаления стала "бурная реакция" в соцсетях. NYT пишет, что критики обвиняли Блинкена в том, что еще слишком рано говорить о прекращении огня после массовых убийств израильтян.