Bloomberg: Атака ХАМАС положила конец Pax Americana

Атака ХАМАС на Израиль стала одним из свидетельств окончания так называемого Pax Americana – гегемонии США и их союзников, выразил мнение обозреватель Bloomberg Хал Брэндс.

По его словам, эскалация конфликта в регионе является лишь одним из симптомов усугубляющегося кризиса глобальной безопасности, а одним из характерных моментов современного мира является конец Pax Americana – эпохи, когда Вашингтон и его союзники имели «решающий перевес», передает RT со ссылкой на Bloomberg.

The Guardian называет происходящее «кровавой яростью, выплеснутой ХАМАС».