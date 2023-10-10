Пока вы спали: показания Байдена прокуратуре и изменения в учебниках по истории в РФ

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В ХАМАС заявили о наличии среди заложников лиц с двойным гражданством, в том числе россиян

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Десятки жителей Израиля с двойным гражданством, включая китайское и российское, угодили в плен к боевикам палестинского движения ХАМАС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

Представители движения при этом заверили, что открыты ко всем политическим диалогам.

Более 900 израильтян погибли из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке

Более 900 граждан Израиля погибли и 2 616 пострадали в результате нападения на страну палестинского движения ХАМАС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Армию обороны Израиля.

Согласно опубликованной в социальной сети Х инфографике, из сектора Газа по Израилю выпущено не менее 4,5 тыс. ракет. Израильские военные смогли поразить 1290 целей, связанных с ХАМАС.

В новые учебники истории внесут правки в раздел о репрессированных народах

В новых учебниках истории для старшеклассников появится абзац, посвященный репрессированным народам. Обновленную версию внедрят к началу учебного года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на редактора МГИМО Анатолия Торкунова.

Он подчеркнул, что учебник истории переписывался уже не менее 40 раз, и в царское время он также многократно подвергался изменениям. В этом нет ничего катастрофического, считает Торкунов.

«Наши великие историки, начиная от Карамзина, Соловьева, Ключевского, тоже вносили в свое время правки, дополнения, изменения. Так и в этот учебник, конечно, будут вноситься и сейчас, и к новому учебному году, когда он пойдет уже в 10 и 11 классы», — подчеркнул он.

Байден дал показания по делу о ненадлежащем хранении секретных документов

Лидер США Джо Байден провел беседу с представителем местной прокуратуры в рамках расследования о ненадлежащем хранении секретных документов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя американской администрации Иана Сэмса и пул журналистов Белого дома.

«Президент был допрошен в рамках расследования, которое ведется под руководством специального прокурора Роберта Хура», — заявил Сэмс.

Информации о том, что конкретно рассказал Джо Байден и на каком этапе находится расследование, не приводится.

США начали поставки военной помощи Израилю

США стали поставлять военную помощь Израилю и в ближайшее время намереваются объявить о выделении дополнительных средств на поддержку этой страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.