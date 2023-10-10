Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Израиля

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонную беседу с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на распространенное заявление руководителя пресс-службы Государственного департамент США Мэттью Миллера .

Как говорится в документе, они обсудили возможные варианты поддержки Тель-Авива со стороны Вашингтона. Блинкен выразил соболезнования народу Израиля и всем, кто пострадал от жестоких действий палестинского движения ХАМАС. Он также подчеркнул, что США сделают все возможное для освобождения захваченных в плен людей.