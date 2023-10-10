Движение ХАМАС выполнило цели своей операции в Израиле и открыто для проведения переговоров. Об этом во вторник, 10 октября, заявил в интервью телеканалу Al-Jazeera член политбюро движения Муса Абу-Марзук.

— Мы выполнили наши цели. Мы открыты к любым обсуждениям и политическому диалогу, — сказал он.

Абу-Марзук подчеркнул, что позиция России на заседании Совета Безопасности ООН по палестино-израильскому конфликту звучала очень достойно. По его мнению, российские власти не дали США и Израилю «продвинуть свою резолюцию в Совете Безопасности», передает телеканал.

Палестинское издание Quds сообщает, что израильские военные на фоне эскалации вокруг Сектора Газа вторглись в город Наблус в Палестинской автономии. Наблус находится на Западном берегу реки Иордан в Палестинской автономии в 100 километрах от Газа.