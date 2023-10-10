Японского депутата исключили из партии за визит в Россию

Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки был исключен из рядов оппозиционной партии "Ниппон исин но кай" ("Партия возрождения Японии"). Причиной этого стал его "несанкционированный" визит в Россию.

© Российская Газета

Законодателя обвинили в том, что он заблаговременно не уведомил своих однопартийцев о намерении посетить Москву. В свою очередь Судзуки-сан сваливает все на оплошность помощника, который доложил о поездке патрона, но сделал это постфактум.

Видео дня

Каждая из сторон, конечно, лукавит, отыгрывая свой номер. Мунэо Судзуки не сообщил о поездке в РФ, чтобы она вообще состоялась. Он хорошо помнит, как собирался ехать в Москву в мае. Тогда в соответствии с процедурой парламентарий предупредил об этом соратников по партии. В итоге визит не состоялся. В свою очередь руководство "Ниппон исин но кай", как можно догадаться, наказывает японского законодателя не за нарушение партийной дисциплины, а за его поездку именно в Россию. Японское государство в полном масштабе поддержало направленные против РФ западные санкции. И действия Мунэо Судзуки, конечно, идут вразрез с попытками Токио свести на нет любые контакты с Москвой.

Напомним, что в начале октября Мунэо Судзуки отправился в Россию с пятидневным визитом. Он стал первым из депутатов японского парламента, посетившим нашу страну после начала специальной военной операции. Японский политик хорошо поработал в российской столице. Он провел обстоятельные переговоры с министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергеем Глазьевым, заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко, а также заместителем главы МИД РФ и бывшим российским послом в Японии Михаилом Галузиным.

После этого Судзуки навестил своих российских коллег-законодателей в Совете Федерации, где пообщался с вице-спикером верхней палаты российского парламента Константином Косачевым и председателем Комитета Совфеда по международным делам Григорием Карасиным. Стороны обменялись мнениями о перспективах развития российско-японских отношений, которые в настоящее время находятся в замороженном состоянии, а также о международной обстановке, включая кризис на Украине.

Примечательно, что Судзуки-сан не стал скрывать свой визит в РФ от прессы. Наоборот, как и следует делать яркому политику, он стал раздавать комментарии японским журналистам. В общении со СМИ он выступал за прекращение огня на Украине, а также указывал на важность развития российско-японских отношений.

По возвращении к себе на родину политик отправился в северное губернаторство Хоккайдо. Там в небольшом городке Нэмуро он пообщался с бывшими жителями "северных территорий" (так в Японии называют южные Курильские острова) и местными рыбаками. Судзуки заверил этих людей, что его визит в Россию был направлен на возобновление поездок японских граждан на южные Курилы для поминовения могил предков и рыбного промыла в акватории этих островов.