В ХАМАС заявили, что контактируют с Москвой по вопросу пленных
Член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил в интервью телеканалу Al Jazeera, что палестинское движение поддерживает контакты с Россией по вопросу израильских пленных, у которых второе гражданство российское.
Об этом пишет РИА Новости.
«У нас ведутся контакты с Россией, так как есть те, кто имеет российское гражданство», — говорится в сообщении.
Ранее в ХАМАС заявили о наличии пленных со вторым российским гражданством.
Также сообщалось, что один канадец погиб, трое пропали без вести в результате нападения ХАМАС на Израиль.