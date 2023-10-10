Жертвами израильского удара в секторе Газа стали несколько журналистов

В результате израильского авиаудара по жилому дому в секторе Газа несколько журналистов были убиты, есть раненые. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на палестинский портал Quds.

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Как уточнило издание, удар был нанесен по жилой башне к западу от города Газа. «Несколько журналистов были убиты, также есть раненые», — говорится в сообщении. Агентство WAFA сообщило, что израильская армия также обстреляла четыре машины скорой помощи. Они перевозили раненых на юге сектора Газа.