Во Франции полиция применила газ в ходе пропалестинской демонстрации

Полиция в Леоне применила слезоточивый газ против участников митинга, направленного в поддержку Палестины, а затем задержала четырех человек. Об этом сообщает телеканал BFM, передает РИА Новости.

Телеканал уточняет, что местные власти не разрешили провести эту акцию, однако около 150 человек проигнорировали запрет. Они скандировали антиизраильские лозунги, затем начались столкновения.

«Полиция применила слезоточивый газ... Четыре человека были задержаны, восемь оштрафованы», — сообщил BFM, ссылаясь на местные власти.

В то же время Министерство иностранных дел Франции предполагает, что среди 14 французов, пропавших без вести в Израиле на фоне обострения конфликта с Палестиной, некоторые, в том числе 12-летний ребенок, могли быть захвачены в плен. Телеканал BFMTV до этого информировал, что определить местонахождение семерых французов после атаки ХАМАС пока не удалось.

Внешнеполитическое ведомство указало, что у них есть основания предполагать похищение некоторых из этих людей, в том числе ребенка 12 лет.