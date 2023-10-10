В США сделали драматичное признание из-за Израиля

Нападение военного движения ХАМАС на Израиль стало еще одним доказательством окончания так называемого Pax Americana — гегемония Соединенных Штатов и их союзников. К такому выводу пришел обозреватель Bloomberg Хал Брэндс, передает РИА Новости.

Автор считает, что эскалация конфликта между Израилем и Палестиной стала лишь одним из длинного списка симптомов нынешнего кризиса глобальной безопасности. Он напомнил, как всего несколько недель назад советник США по национальной безопасности Джейк Салливан уверял, что в регионе «спокойнее, чем за последние два десятилетия».

«Наверняка он уже пожалел о сказанном и хотел бы забрать свои слова назад», — подчеркнул Брэндс.

Он уточнил, что сегодня трудно найти хоть один крупный регион, на котором каким-либо образом не сказалась «нынешняя сумятица».

Автор также указывает, что одним из характерных моментов наступившего кризиса безопасности стал конец Pax Americana — эпохи, когда сила Вашингтона и его союзников не знала себе равных.