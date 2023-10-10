В Бундестаге выступили за расширение санкций против Ирана из-за атак ХАМАС на Израиль

"Самым большим сторонником террора ХАМАС является Иран", - утверждала Штрак-Циммерман в беседе с редакционным объединением RND. Именно поэтому, по ее словам, Германия вместе со своими партнерами в Евросоюзе и США должна расширить санкции против ИРИ. Кроме того, Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), как считает политик, должен быть классифицирован ЕС как террористическая организация.