В Бундестаге выступили за расширение санкций против Ирана из-за атак ХАМАС на Израиль
Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Свободная демократическая партия) на фоне эскалации палестино-израильского конфликта выступила за более жесткую политику в отношении Ирана и расширение санкций против ИРИ.
"Самым большим сторонником террора ХАМАС является Иран", - утверждала Штрак-Циммерман в беседе с редакционным объединением RND. Именно поэтому, по ее словам, Германия вместе со своими партнерами в Евросоюзе и США должна расширить санкции против ИРИ. Кроме того, Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), как считает политик, должен быть классифицирован ЕС как террористическая организация.
"Европа должна вместе поддержать Израиль и предпринять все возможные шаги на международном уровне, чтобы остановить финансирование ХАМАС со стороны Ирана и таких государств, как Катар, а также частных спонсоров", - заявила Штрак-Циммерман. Такая классификация, как террористическая организация, например, позволила бы странам ЕС заморозить имеющиеся в ЕС активы КСИР.