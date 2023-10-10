Байден дал показания в рамках дела о ненадлежащем хранении секретных бумаг
Президент США Джо Байден дал показания прокуратуре в рамках расследования дела о ненадлежащем хранении секретных документов. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома, ссылаясь на представителя американской администрации Иана Сэмса.
"Глава государства был допрошен в рамках расследования, которое ведется под руководством специального прокурора Роберта Хура", - цитирует заявление РИА Новости.
Отмечается, что Джо Байден добровольно давал показания в Белом доме на протяжении двух дней - 8 и 9 октября.
Напомним, в январе в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне были найдены секретные документы, относящиеся ко времени, когда он работал на посту вице-президента. Позже ряд СМИ сообщили, что среди секретных бумаг были данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании, датированные 2013-2016 годами.
Вторую пачку секретных бумаг помощники Байдена обнаружили в гараже его дома в Уилмингтоне, позже к этому прибавилось еще пять страниц закрытых материалов. Сам Байден тогда заявил, что находка стала для него сюрпризом, о содержании этих документов ему ничего не известно.