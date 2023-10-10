Европа боится, что после помощи Киеву у нее не осталось ресурсов для Израиля

Европа обеспокоена, что из-за помощи Украины у нее не осталось боеприпасов для Израиля. Об этом пишет журнал Foreign Policy, передает РИА Новости.

Издание уточняет, что 9 октября страны Европы обсудили возможность предоставления военной помощи Израилю. Однако многие чиновники высказали опасения, что из-за поставок оружия Киеву у них в запасе почти ничего не осталось.

«Из-за Украины мы столкнулись с огромной нехваткой боеприпасов», — сообщил изданию чиновник из ФРГ, пожелавший сохранить анонимность.

До этого Вашингтон заявил о намерении продолжать поддерживать Украину, несмотря на эскалацию конфликта между Палестиной и Израилем и возникшую потребность оказывать помощь еще и Тель-Авиву.

«По нашему мнению, необходимо продолжать помогать обеим странам», — заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.