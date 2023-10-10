Европа боится, что после помощи Киеву у нее не осталось ресурсов для Израиля
Европа обеспокоена, что из-за помощи Украины у нее не осталось боеприпасов для Израиля. Об этом пишет журнал Foreign Policy, передает РИА Новости.
Издание уточняет, что 9 октября страны Европы обсудили возможность предоставления военной помощи Израилю. Однако многие чиновники высказали опасения, что из-за поставок оружия Киеву у них в запасе почти ничего не осталось.
«Из-за Украины мы столкнулись с огромной нехваткой боеприпасов», — сообщил изданию чиновник из ФРГ, пожелавший сохранить анонимность.
До этого Вашингтон заявил о намерении продолжать поддерживать Украину, несмотря на эскалацию конфликта между Палестиной и Израилем и возникшую потребность оказывать помощь еще и Тель-Авиву.
«По нашему мнению, необходимо продолжать помогать обеим странам», — заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Он добавил, что администрация США намерена выделить для Киева дополнительные средства «в критический момент контрнаступления». Кирби считает, что обе страны важны, и оставить без помощи одну из них было бы неправильно. У Вашингтона есть ресурсы, чтобы поддержать и Тель-Авив, и Киев, заверил он.