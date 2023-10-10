ХАМАС собирается обменять израильских пленных на палестинских заключенных

Движение ХАМАС намерено использовать захваченных в плен граждан Израиля в переговорах об освобождении арестованных в США палестинцев и содержащихся в израильских тюрьмах арабов. Об этом представитель ХАМАС Али Бараке заявил в интервью Associated Press. По словам Бараке, в США находятся задержанные по обвинению в финансировании ХАМАС палестинцы. Движение собирается требовать их освобождения.

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Кроме того, сказал Бараке, ХАМАС намерен добиваться освобождения всех арабских заключенных, находящихся в тюрьмах Израиля. Представитель движения подчеркнул, что ХАМАС готов к любому развитию конфликта, включая и долгую войну. Он заявил, что ХАМАС с 2014 года ведет подготовку своих бойцов и собственными силами производит ракеты. Бараке назвал причиной атаки ХАМАС действия израильского правительства по отношению к мечети Аль-Акса в Иерусалиме и усиление давления на палестинских заключенных в тюрьмах Израиля.