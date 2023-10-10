ООН предрекла сектору Газа гуманитарную катастрофу при дальнейшей эскалации

Дальнейшая эскалация конфликта между Израилем и Палестиной может привести сектор Газа к гуманитарной катастрофе. Такие опасения высказало ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), пишет РИА Новости со ссылкой на заявление директора по коммуникациям агентства Джульетт Тума.

Она указала, что в секторе Газа и до недавних событий был «очень серьезный» гуманитарный кризис из-за военных конфликтов и блокады, а теперь положение дел может пойти на ухудшение.

«Учитывая, что люди покидают свои дома, что насилие усиливается, мы опасаемся... что кризис станет гораздо хуже», — сказала она.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности подразделений стать миротворцами в конфликте между Израилем и Палестиной. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Обращаюсь к мировому сообществу, чтобы оно хоть один раз единогласно приняло справедливое решение по поводу ситуации в Палестине», — указал он.

Лидер Чечни принял сторону Палестины в этом конфликте и призвал лидеров мусульманских стран «создать коалицию» и «призвать тех, кого они называют друзьями», чтобы заставить Израиль не отстреливать «мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков».