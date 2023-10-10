Лидеры Италии, США, Британии, Франции и ФРГ обсудили кризис вокруг Израиля

Лидеры США, Италии, Франции, Великобритании и ФРГ в ходе телефонной беседы смогли обсудить эскалацию конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правительственный дворец Киджи.

«Пять глав государств и правительств выразили твердую поддержку Израилю и однозначное осуждение ужасающих преступных действий ХАМАС, которые привели к огромному числу невинных жертв, включая детей, женщин и пожилых людей», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны смогли обсудить неотложные политические инициативы для совместных усилий по оказанию поддержки Израилю. Абсолютным приоритетом названа защита жизни заложников, в особенности маленьких детей, все дипломатические усилия будут сконцентрированы на этом.

Отмечается, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони согласилась с правом Израиля на самооборону, подчеркнув, что правительству необходимо будет много работать, чтобы не допустить расширения кризиса на региональном уровне и защитить мирное население.