Politico: война Израиля и Палестины расколола Евросоюз

Противостояние Израиля и Палестины привело к разногласиям в Евросоюзе. Об этом сообщил анонимный источник в интервью европейскому изданию.

© Официальный сайт Европарламента

«Конфликт Израиля и Палестины — одна из самых противоречивых проблем для Евросоюза. Внутриевропейские разногласия по этой теме почти так же стары, как сам конфликт», — передает мнение дипломата Politico.

Первые противоречия возникли в рамках вопроса о поддержке и помощи сторонам израильско-палестинского конфликта. Так Еврокомиссия накануне заморозила выделение 691 миллиона евро помощи палестинской автономии, а также приостановила все платежи. Среди прочих стран ЕС Венгрия поддерживает Израиль, а Словения является сторонником Палестины. Ситуация должна проясниться на предстоящем экстренном совещании глав МИД стран ЕС во вторник.