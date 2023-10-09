Боррель: ЕС сохранит текущие платежи палестинцам

Евросоюз пересмотрит объемы и формы помощи палестинцам, рассказал глава евродипломатии Жозеп Боррель. Вместе с тем, добавил он, приостановка текущих платежей исключается, пишет РИА «Новости».

Ранее еврокомиссар Оливер Вархелли предупредил, что ЕС на фоне эскалации палестино-израильского конфликта приостанавливает все платежи в пользу палестинцев и пересматривает всю помощь.

«Приостановка платежей — наказание для всего палестинского народа — нанесла бы ущерб интересам ЕС в регионе», — заметил Боррель.

Дипломат отметил, что Еврокомиссия не будет приостанавливать текущие платежи.

Напомним, что лидеры крупных держав и представители международных организаций призвали стороны конфликта прекратить огонь и сесть за стол переговоров.