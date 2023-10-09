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Боррель: ЕС сохранит текущие платежи палестинцам

Евросоюз пересмотрит объемы и формы помощи палестинцам, рассказал глава евродипломатии Жозеп Боррель. Вместе с тем, добавил он, приостановка текущих платежей исключается, пишет РИА «Новости».

Боррель: ЕС сохранит текущие платежи палестинцам
© globallookpress.com

Ранее еврокомиссар Оливер Вархелли предупредил, что ЕС на фоне эскалации палестино-израильского конфликта приостанавливает все платежи в пользу палестинцев и пересматривает всю помощь.

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«Приостановка платежей — наказание для всего палестинского народа — нанесла бы ущерб интересам ЕС в регионе», — заметил Боррель.

Дипломат отметил, что Еврокомиссия не будет приостанавливать текущие платежи.

Напомним, что лидеры крупных держав и представители международных организаций призвали стороны конфликта прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

Кроме того, ряд стран потребовал ввести санкции против Палестины, а также Ирана, который на Западе обвиняют в поддержке палестинского движения ХАМАС.

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