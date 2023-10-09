ХАМАС отказался вести переговоры по пленным, пока идут бои
Официальный представитель боевого крыла палестинского движения ХАМАС «Бригад Аль-Кассам» Абу Убейда заявил, что переговоры по пленным не состоятся, пока не закончатся бои. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в данный момент ХАМАС «во многих местах» продолжает боевые действия, проводит ротацию бойцов и берёт пленных.
«Мы не будем обсуждать или вести переговоры по вопросу пленных под обстрелом, потому что вопрос пленных является стратегическим, и враг должен заплатить цену, которую мы хотим в обмен на пленных», — заявил он.
Напомним, что 7 октября движение ХАМАС совершило атаку на приграничные районы Израиля. Позже власти Израиля официально объявили о переходе в состояние войны.
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