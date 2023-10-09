Израиль отключил все трубопроводы, по которым шла вода в сектор Газа
Израиль отключил все свои трубопроводы, по которым вода поступала в сектор Газа. Об этом заявил министр энергетики и водного хозяйства Исраэль Кац.
«Я поручил немедленно прервать подачу воды из Израиля в Газу. Снабжение электричеством и топливом было прервано вчера», — отметил Кац.
Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поддержал Палестину и предложил ввести в Газу чеченских миротворцев. По его мнению, конфликт вокруг Израиля может перерасти «в нечто большее».