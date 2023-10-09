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Израиль отключил все трубопроводы, по которым шла вода в сектор Газа

Израиль отключил все свои трубопроводы, по которым вода поступала в сектор Газа. Об этом заявил министр энергетики и водного хозяйства Исраэль Кац.

Израиль отключил все трубопроводы, по которым шла вода в сектор Газа
© РИА Новости

«Я поручил немедленно прервать подачу воды из Израиля в Газу. Снабжение электричеством и топливом было прервано вчера», — отметил Кац.

Представитель ХАМАС заявил о готовности к обсуждению перемирия с Израилем

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поддержал Палестину и предложил ввести в Газу чеченских миротворцев. По его мнению, конфликт вокруг Израиля может перерасти «в нечто большее».