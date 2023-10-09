Байден сообщил о гибели 11 граждан США в Израиле в результате эскалации конфликта
По меньшей мере 11 граждан США погибли в Израиле в результате эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, распространенном пресс-службой Белого дома.
"К сожалению, сейчас мы знаем, что погибшими числятся по меньшей мере 11 американских граждан, для многих из которых Израиль стал вторым домом", - говорится в заявлении американского лидера.
Байден подчеркнул, что американские граждане также числятся пропавшими без вести, США "работают с властями Израиля, чтобы установить, где они находятся".
"Пока мы продолжаем работать с тем, чтобы подтвердить эти данные, но считаем, что граждане США, вероятно, могут быть среди тех, кого удерживает ХАМАС", - заявил Байден.