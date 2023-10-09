Сийярто заявил об уходе конфликта на Украине на второй план

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что конфликт на Украине отходит в международных делах на второй план. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).