Президент Палестины готовит визит в Россию

Президент Палестины Махмуд Аббас собирается посетить Россию. Сейчас визит находится на стадии подготовки, заявил посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль в эфире «Россия-24» (ВГТРК).

С Москвой мы поддерживаем ежедневные контакты, сейчас идет подготовка визита президента Аббаса в Москву, — сообщил собеседник телеканала.

Посол отметил, что власти исключают возможность переговоров с Израилем в Москве. По словам дипломата, Палестина больше не может продолжать работу с существующим кабинетом министров Израиля. Нофаль назвал обстрел Тель-Авива и события в секторе Газа сигналом для всего мира, который должен дать понять международному сообществу, что пора принимать серьезные меры для разрешения палестино-израильского конфликта.

Ранее в Евросоюзе наметился раскол после решения прекратить помогать Палестине в связи с нападением движения ХАМАС на Израиль. Все проекты в рамках этой программы пересмотрят.