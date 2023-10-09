Байдена призвали снова заморозить активы Ирана
Бывший спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что президент страны Джо Байден должен снова заморозить 6 миллиардов долларов, которые были возвращены Ирану в качестве сделки по обмену заключенными. Об этом сообщает The Hill.
«Политика умиротворения Байдена, включая деньги на сделки по захвату заложников, должна прийти к концу. <...> Его политика только придала смелости террористам», — заявил Маккарти.
Маккарти также добавил, что США должны продолжить давление на Иран. По его словам, повторная заморозка 6 миллиардов долларов должна стать «началом» новых санкций.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что разморозка иранских активов стала причиной конфликта в Израиле.
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