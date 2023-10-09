Politico: у Израиля нет доказательств того, что Иран стоял за атаками ХАМАС
Израиль не обладает доказательствами причастности Ирана к атаке ХАМАС. Об этом заявило издание Politico со ссылкой на представителя израильской армии.
"У нас нет никаких доказательств того, что за этим стоял Иран, но у Израиля также не было разведданных, чтобы предвидеть нападение", - приводит издание слова представителя Армии обороны Израиля майора Нира Динара. Но он также добавил, что "на 100% уверен, что иранцы не удивлены". "То, что у вас нет таких доказательств, не обязательно означает, что за этим не стоит Иран", - отметил Нир Динар.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не видели каких-либо свидетельств того, что к атаке на Израиль был причастен Иран.
7 октября после обстрела Израиля со стороны сектора Газа группа боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникла на территорию еврейского государства. По последним данным, в результате столкновений и обстрелов среди палестинцев почти 600 погибли, около 3 тыс. ранены, среди израильтян - около 800 погибли, более 2 тыс. ранены. Без вести пропали четыре россиянина, еще один числится погибшим.
Израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи". Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания назвал операцию палестинских радикалов вблизи Газы реакцией на агрессивные действия израильских властей по отношению к мечети Аль-Акса в центре Иерусалима. Министр обороны Израиля Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести "особое положение в области безопасности" на всей территории страны.