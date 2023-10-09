Politico: у Израиля нет доказательств того, что Иран стоял за атаками ХАМАС

"У нас нет никаких доказательств того, что за этим стоял Иран, но у Израиля также не было разведданных, чтобы предвидеть нападение", - приводит издание слова представителя Армии обороны Израиля майора Нира Динара. Но он также добавил, что "на 100% уверен, что иранцы не удивлены". "То, что у вас нет таких доказательств, не обязательно означает, что за этим не стоит Иран", - отметил Нир Динар.