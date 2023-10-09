Несколько районов Тбилиси остались без света из-за ветра

Сильный ветер повалил деревья и обесточил ряд районов в Тбилиси . Об этом говорится в заявлении мэрии грузинской столицы.

"Сильный ветер создал проблемы в столице. На разных локациях были зафиксированы случаи падения деревьев, которые повредили линии электропередачи. Место имел факт обрушения стены на улице Мариджани. Сильный ветер в основном нанес ущерб районам Ваке и Сабуртало", - говорится в заявлении.

По сообщению местных СМИ, обрушившаяся стена на улице Мариджани повредила несколько автомобилей. На месте работают сотрудники городских служб. Из-за непогоды в Тбилиси наблюдаются заторы на дорогах, однако городские власти утверждают, что центральные улицы свободны и передвижение автотранспорта не ограничено. Мэрия Тбилиси запустила горячую линию для жителей и гостей столицы.