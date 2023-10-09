Нетаньяху: Израиль переходит к беспрецедентной массированной атаке

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ переходит к массированной атаке на палестинское движение ХАМАС. Об этом пишет РЕН ТВ.

«Мы ведем войну, чтобы гарантировать наше существование», — сказал премьер.

По его словам, на территории страны до сих пор есть бойцы движения.

Нетаньяху отметил, что Израиль намеревается победить ХАМАС также, как мир победил ряд других группировок.

Политик заметил также, что готов к созданию чрезвычайного правительства без предварительных условий.