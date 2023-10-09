Эрдоган: мир в регионе невозможен без признания независимости Палестины

Эрдоган считает, что мир в регионе невозможен без признания независимости Палестины
Мир на Ближнем Востоке невозможно обеспечить без признания независимости Палестины в границах 1967 года. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к нации после заседания правительства, которое состоялось под его председательством в Анкаре. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.
"Мир и спокойствие в регион не придут до признания на палестинских землях независимого, суверенного Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - сказал Эрдоган, призвав стороны конфликта к прекращению противостояния.
Президент Турции также сообщил о готовности его страны оказать гуманитарную помощь народу Палестины.