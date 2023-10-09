Эрдоган: мир в регионе невозможен без признания независимости Палестины

Мир на Ближнем Востоке невозможно обеспечить без признания независимости Палестины в границах 1967 года. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к нации после заседания правительства, которое состоялось под его председательством в Анкаре. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.