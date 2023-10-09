Власти Израиля рекомендовали гражданам запастись водой и продуктами

Власти Израиля рекомендовали жителям страны запастись водой, едой и медикаментами на 72 часа для пребывания в бомбоубежищах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Командование тыла.

«Учитывая развитие боевых действий на различных направлениях, необходимо подготовить снаряжение, которое позволит вам и вашей семье длительное время находиться на охраняемой территории до 72 часов», — говорится в тексте.

В частности, рекомендуется запастись водой, едой, питанием для детей и домашних животных, а также топливом.

Сообщается, что в магазинах уже начали пропадать с полок товары первой необходимости. Кроме того в интернете высказывают мнение, что рекомендация властей Израиля похожа на подготовку к ядерному удару, поскольку по критериям гражданской обороны именно через 72 часа спадает радиация и можно выходить на поверхность.