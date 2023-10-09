Президент Израиля назвал последствия нападения ХАМАС

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил в обращении к международному сообществу, что в ходе конфликта с палестинским движением ХАМАС страна понесла большие потери. Он добавил, что со времен Холокоста такое число евреев не погибало за один день, пишет RT.

«По моему мнению, со времён холокоста столько евреев не погибало за один день», — уточнил Герцог.

На протяжении десятков лет не было такого, чтобы женщин, детей и пожилых людей «сгоняли в грузовики и брали в плен», отметил президент Израиля.

Напомним, что в субботу, 7 октября, бойцы ХАМАС нанесли масштабный ракетный удар по крупным городам Израиля. По разным данным, они выпустили от двух до пяти тысяч ракет и снарядов. Кроме того, боевики движения активно использовали беспилотники различных модификаций.

Ракетный удар ХАМАС «перегрузил» систему ПВО Израиля, в основе которой комплексы «Праща Давида», «Железный купол» и Patriot. Это позволило бойцам группировок пересечь границу не только на грузовиках, но и на парапланах.

В общей сложности, за три дня в результате атак движения погибло 800 израильтян, пострадало свыше 2,5 тысяч.