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Ицхак Герцог: со времён Холокоста столько евреев не погибало за один день

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил в обращении к международному сообществу, что в ходе конфликта с палестинским движением ХАМАС страна понесла большие потери. Он добавил, что со времен Холокоста такое число евреев не погибало за один день, пишет RT.

Президент Израиля назвал последствия нападения ХАМАС
© globallookpress.com

«По моему мнению, со времён холокоста столько евреев не погибало за один день», — уточнил Герцог.

На протяжении десятков лет не было такого, чтобы женщин, детей и пожилых людей «сгоняли в грузовики и брали в плен», отметил президент Израиля.

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Напомним, что в субботу, 7 октября, бойцы ХАМАС нанесли масштабный ракетный удар по крупным городам Израиля. По разным данным, они выпустили от двух до пяти тысяч ракет и снарядов. Кроме того, боевики движения активно использовали беспилотники различных модификаций.

Ракетный удар ХАМАС «перегрузил» систему ПВО Израиля, в основе которой комплексы «Праща Давида», «Железный купол» и Patriot. Это позволило бойцам группировок пересечь границу не только на грузовиках, но и на парапланах.

В общей сложности, за три дня в результате атак движения погибло 800 израильтян, пострадало свыше 2,5 тысяч.

Ответный удар Армии обороны Израиля, по мнению экспертов, также был достаточно мощным. В результате ракетных обстрелов и авианалетов погибло 560 жителей сектора Газа, порядка 2,9 тысяч пострадали.

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