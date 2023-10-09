Представитель ХАМАС заявил о готовности к обсуждению перемирия с Израилем

СМИ: официальный представитель ХАМАС заявил о готовности к обсуждению вопроса о перемирии с Израилем
Представитель ХАМАС заявил, что организация открыта для обсуждения перемирия с Израилем, пишет The Sun.
Обозреватель Элли Даути пояснила, что предложение последовало на фоне масштабных атак ВВС Израиля на сектор Газа.
По ее данным, Тель-Авив также готовит наземную операцию, в которой будут участвовать порядка 300 тыс. солдат, легкая и тяжелая бронетехника.
Напомним, что в субботу, 7 октября, ХАМАС захватил несколько израильских поселений, а также военную базу. В ответ на действия организации Израиль ударил по сектору Газа.
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