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СМИ: официальный представитель ХАМАС заявил о готовности к обсуждению вопроса о перемирии с Израилем

Представитель ХАМАС заявил, что организация открыта для обсуждения перемирия с Израилем, пишет The Sun.

Представитель ХАМАС заявил о готовности к обсуждению перемирия с Израилем
© globallookpress.com

Обозреватель Элли Даути пояснила, что предложение последовало на фоне масштабных атак ВВС Израиля на сектор Газа.

По ее данным, Тель-Авив также готовит наземную операцию, в которой будут участвовать порядка 300 тыс. солдат, легкая и тяжелая бронетехника.

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Напомним, что в субботу, 7 октября, ХАМАС захватил несколько израильских поселений, а также военную базу. В ответ на действия организации Израиль ударил по сектору Газа.

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