Представитель ХАМАС заявил о готовности к обсуждению перемирия с Израилем

Представитель ХАМАС заявил, что организация открыта для обсуждения перемирия с Израилем, пишет The Sun.

Обозреватель Элли Даути пояснила, что предложение последовало на фоне масштабных атак ВВС Израиля на сектор Газа.

По ее данным, Тель-Авив также готовит наземную операцию, в которой будут участвовать порядка 300 тыс. солдат, легкая и тяжелая бронетехника.