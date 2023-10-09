ХАМАС: среди захваченных в плен есть россияне
Официальный представитель палестинского движения ХАМАС заявил журналистам, что в числе захваченных в плен в Израиле есть «десятки людей» с двойным гражданством, передает Reuters. Среди них, по словам представителя, есть россияне и китайцы.
Десятки с двойным гражданством, в том числе россияне и китайцы, — подтвердил представитель ХАМАС.
Вместе с тем движение пригрозило, что казнит израильтян, взятых в плен. ХАМАС уточнил, что таким образом ответит на атаки Армии обороны Израиля по жилым зданиям и гражданским объектам.