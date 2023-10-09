Макрон заявил, что Париж и Берлин должны действовать сообща
Париж и Берлин должны действовать сообща и выступать двигателями развития Европы. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, передает «РИА Новости».
«Мы видим необходимость действовать сообща. Больше, чем когда-либо, мы обязаны быть вместе и выступать с предложениями и быть двигателем развития двух наших стран и Европы», — сказал он на совместном с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявлении для прессы.
По словам Макрона, главными темами встречи стали вопросы искусственного интеллекта, экологического и цифрового перехода, реиндустриализации, промышленные вызовы, энергетическое производство, которые позволят сделать из Франции и Германии «мощные державы в геополитическом, военном, технологическом и экологическом планах».
Напомним, что 9 октября президент Франции прибыл в Берлин с двухдневным визитом. Его целью являются встречи с Шольцев в неформальной атмосфере.