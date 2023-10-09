Макрон заявил, что Париж и Берлин должны действовать сообща

«Мы видим необходимость действовать сообща. Больше, чем когда-либо, мы обязаны быть вместе и выступать с предложениями и быть двигателем развития двух наших стран и Европы», — сказал он на совместном с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявлении для прессы.