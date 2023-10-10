Президент Израиля сравнил число жертв атаки ХАМАС с Холокостом

Израильские военные на фоне эскалации вокруг Сектора Газа вторглись в город Наблус в Палестинской автономии, идут бои. Об этом во вторник, 10 октября, сообщило палестинское издание Quds.

— Израильские силы ворвались в город Наблус. Идут вооруженные столкновения, — сказано в статье, передает РИА Новости.

Наблус находится на Западном берегу реки Иордан в Палестинской автономии в 100 километрах от Сектора Газа.

9 октября сообщалось, что число жителей Израиля, которые погибли в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта, увеличилось до 900 человек.

Представитель правящего в Секторе Газа палестинского движения ХАМАС Хазем Касем заявлял, что о перемирии не может быть речи до тех пор, пока Израиль занимается эскалацией конфликта. После атаки боевиков в Израиле четверо россиян официально числятся пропавшими без вести.