Президент Израиля сравнил число жертв атаки ХАМАС с Холокостом

Quds: Войска Израиля вторглись в палестинский город Наблус
Израильские военные на фоне эскалации вокруг Сектора Газа вторглись в город Наблус в Палестинской автономии, идут бои. Об этом во вторник, 10 октября, сообщило палестинское издание Quds.
— Израильские силы ворвались в город Наблус. Идут вооруженные столкновения, — сказано в статье, передает РИА Новости.
Наблус находится на Западном берегу реки Иордан в Палестинской автономии в 100 километрах от Сектора Газа.
9 октября сообщалось, что число жителей Израиля, которые погибли в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта, увеличилось до 900 человек.
Представитель правящего в Секторе Газа палестинского движения ХАМАС Хазем Касем заявлял, что о перемирии не может быть речи до тех пор, пока Израиль занимается эскалацией конфликта. После атаки боевиков в Израиле четверо россиян официально числятся пропавшими без вести.
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