Президент Израиля сравнил число жертв атаки ХАМАС с Холокостом

Президент Израиля Ицхак Герцог сравнил число жертв атаки боевиков радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября с Холокостом.
"На мой взгляд, со времен Холокоста в один день не было убито столько евреев. И ни разу со времен Холокоста мы не были свидетелями того, как еврейских женщин и детей, бабушек и дедушек - даже тех, кто пережил Холокост, - загоняют в грузовики и увозят в плен", - говорится в заявлении Герцога, распространенном его канцелярией.
По последним официальным данным, в результате столкновений и обстрелов среди палестинцев почти 700 погибли, свыше 3,7 тыс. ранены; стали жертвами порядка 800 израильтян, более 2 тыс. получили ранения.