Президент Израиля сравнил число жертв атаки ХАМАС с Холокостом

"На мой взгляд, со времен Холокоста в один день не было убито столько евреев. И ни разу со времен Холокоста мы не были свидетелями того, как еврейских женщин и детей, бабушек и дедушек - даже тех, кто пережил Холокост, - загоняют в грузовики и увозят в плен", - говорится в заявлении Герцога, распространенном его канцелярией.